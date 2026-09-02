Торговля Казахстана со странами ШОС превысила 72 млрд долларов

Товарооборот Казахстана со странами Шанхайской организации сотрудничества продолжил расти и по итогам 2025 года достиг 72,6 млрд долларов. Годом ранее показатель составлял 67,7 млрд долларов. Таким образом, за год объем взаимной торговли увеличился примерно на 7,2%.

При этом Казахстан больше покупал у стран ШОС, чем продавал им. Экспорт составил 30,7 млрд долларов, импорт – 41,8 млрд долларов.

Крупнейшим торговым партнером Казахстана среди государств организации остается Китай. В 2025 году товарооборот двух стран достиг 34,2 млрд долларов. На втором месте Россия – 27,4 млрд долларов. Торговля с Узбекистаном составила 4,8 млрд, с Кыргызстаном – 2,2 млрд долларов.

Что Казахстан продает странам ШОС

Основу казахстанского экспорта по-прежнему составляет сырье и продукция горно-металлургического сектора. В страны ШОС Казахстан поставляет уран, медные руды и концентраты, нефть, медь и медные катоды, природный газ и ферросплавы.

Однако заметно выросли и поставки сельскохозяйственной продукции.

Особенно резко увеличился экспорт кормов для животных – в 2,5 раза, до 614,9 млн долларов. Поставки подсолнечного масла выросли на 62,4% и достигли 633,7 млн долларов.

Экспорт пшеницы увеличился на 17,1% – до 1,13 млрд долларов. Кроме того, Казахстан нарастил поставки ячменя на 22%, пшеничной муки – на 11,8%, а семян льна – сразу на 72,9%.

Что Казахстан покупает

В импорте из государств ШОС значительную долю занимают автомобили и связанная с ними продукция. Казахстан ввозит легковые машины, автомобильные кузова, запчасти для автомобилей и тракторов.

Также среди крупных импортных позиций – природный газ, нефтепродукты, золото и вычислительная техника.