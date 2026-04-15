Об этом заявил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По словам Олжаса Бектенова, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие между Казахстаном и Турции из года в год укрепляется.

«Турция является одним из ведущих торговых партнёров Казахстана. По нашим данным, по итогам 2025 года двусторонний товарооборот вырос на 9%. Объём экспорта увеличился более чем на 17% и достиг 3,9 млрд долларов», - сказал Бектенов.

Он также подчеркнул, что Казахстан намерен совместно с турецкой стороной диверсифицировать отечественный экспорт, смещая акцент с сырьевой продукции на товары с высокой добавленной стоимостью, а также напомнил, что главы государств поставили задачу увеличения товарооборота. По его словам, имеются все возможности для достижения этой цели и готовность приложить необходимые усилия.

«Инвестиционное сотрудничество является одним из ключевых драйверов наших двусторонних отношений. С 2005 года в экономику Казахстана привлечено более 6 млрд долларов турецких инвестиций, при этом только за прошлый год этот показатель приблизился к 390 млн долларов», - сказал Бектенов.

Он также сообщил, что в настоящее время в Казахстане успешно работают более 5 тысяч предприятий с участием турецкого капитала. На сегодняшний день реализовано 98 инвестиционных проектов общей стоимостью около 4 млрд долларов, а также реализуются 50 проектов на сумму 3,9 млрд долларов.