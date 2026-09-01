Товарооборот стран ШОС приближается к триллиону долларов – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Единую цифровую платформу транзита ШОС и разработать Стратегию транспортной взаимосвязанности организации до 2035 года. Об этом Глава государства заявил на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Президент отметил, что географическая связанность государств является одним из стратегических преимуществ ШОС. Казахстан придает большое значение развитию и сопряжению крупнейших транспортных маршрутов Евразии.

«Казахстан придает большое значение сопряжению мегапроекта „Один пояс, один путь“, Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора „Север – Юг“, а также перспективных торговых путей между Центральной и Южной Азией. Казахстан готов содействовать продвижению транспортных инициатив на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества», – сказал Токаев.

По его словам, странам ШОС необходимо активнее внедрять цифровые таможенные процедуры, взаимное признание электронных документов и принцип «зеленых коридоров».

Одним из инструментов для упрощения перевозок может стать единая цифровая система.

«Эффективным решением могло бы стать создание Единой цифровой платформы транзита ШОС для беспрепятственного сопровождения грузов от пункта отправления до конечного получателя. Предлагаем разработать и принять Стратегию транспортной взаимосвязанности Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года», – подчеркнул Президент Казахстана.

Казахстан предложил новые механизмы торговли внутри ШОС

Отдельное внимание Токаев уделил торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. По его словам, взаимный товарооборот стран ШОС приближается к одному триллиону долларов. При этом существующий уровень экономических связей пока не соответствует потенциалу организации.

Казахстан выступает за создание широкого торгово-инвестиционного пространства ШОС с минимальными барьерами, цифровыми процедурами и развитой транспортно-логистической системой.

«Считаем важным переходить от договоренностей к конкретным инициативам. Предлагаем внедрить механизм пилотных индустриальных консорциумов, который позволит государствам реализовывать проекты по мере готовности к ним, не дожидаясь присоединения всех участников. Успешные начинания могут масштабироваться на всю Организацию», – заявил Глава государства.

Еще одной инициативой стало создание зон трансграничной торговли ШОС на базе уже действующих центров приграничного сотрудничества. По мнению Президента, на таких площадках можно апробировать упрощенный товарообмен, цифровые процедуры и современные механизмы взаиморасчетов.

Казахстан готов принять штаб-квартиру Банка развития ШОС

Токаев также поддержал инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС. Его ресурсы, по мнению Президента, следует направлять прежде всего на инфраструктурные, технологические и промышленные проекты.

При этом Казахстан готов разместить у себя штаб-квартиру нового финансового института.

«При наличии консенсуса государств-членов Казахстан мог бы принять у себя данный институт, его штаб-квартиру», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев предложил создать Сеть центров искусственного интеллекта

Еще одним направлением сотрудничества Президент назвал развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий.

По его словам, странам ШОС необходимо переходить от обмена опытом к совместному созданию технологий и формированию собственной экосистемы искусственного интеллекта.

В этой связи Токаев выступил с еще одной инициативой.

«Считаем уместным предложить создать под эгидой ШОС Сеть центров искусственного интеллекта с участием ведущих университетов, научных учреждений и технологических компаний государств-членов», – заявил Президент.

Глава государства также отметил необходимость реформирования самой Шанхайской организации сотрудничества и предложил поручить эту работу внешнеполитическим ведомствам стран-участниц.

В завершение Токаев подтвердил готовность Казахстана содействовать дальнейшему развитию сотрудничества в рамках организации.

«Нет сомнений в том, что благодаря взаимному доверию и солидарности мы достигнем еще больших высот на пути прогресса. Казахстан готов пройти этот путь вместе с вами», – подытожил Президент.

В ходе заседания также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.