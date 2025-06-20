Сильнейший ураган обрушился на Павлодарскую область, оставив за собой разрушения и человеческие жертвы, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. В Аксу погибла 57-летняя женщина - трагедия произошла прямо в движущемся такси. В момент удара стихии мощная ветка сломалась и рухнула с высоты, пробив боковое стекло автомобиля и смертельно ранив пассажирку. Медики, прибывшие на место, констатировали мгновенную смерть.

Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Ураган бушевал всего полчаса, но этого хватило, чтобы повалить десятки деревьев, разбить автомобили, повредить автобусные остановки и оборвать линии электропередачи. Без света остался весь Экибастуз, однако, по последним данным, энергетики уже восстановили подачу электроэнергии.

Последствия стихии до сих пор устраняют экстренные службы. Жителям региона рекомендовано быть предельно осторожными, а при ухудшении погоды - по возможности не покидать помещения.