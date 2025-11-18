12 человек погибли в Жетысае: Токаев потребовал расследовать смертельный пожар
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
Глава государства поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших, а также провести всестороннее расследование причин трагедии.
Сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.
По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом.
В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.
По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.
Пожар полностью ликвидирован на площади 360 кв. м.
На месте работают все экстренные службы. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.
