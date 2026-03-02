Президент США Дональд Трамп заявил о возможности продолжения военной операции против Ирана на протяжении ближайшего месяца. Об этом он сообщил в интервью британскому изданию Daily Mail, передает BAQ.kz.

По словам главы Белого дома, действия Вашингтона «идут по плану». Трамп утверждает, что в ходе операции было «уничтожено все руководство Ирана», уточнив, что речь может идти о 48 представителях иранского руководства.

При этом американский лидер отметил, что остается открытым для переговоров с Тегераном, однако не смог сказать, состоятся ли они в ближайшее время.

«Я не знаю. Они хотят переговоров, но я сказал: вам следовало разговаривать на прошлой неделе, а не на этой», — подчеркнул Трамп.

Это уже второе обращение президента США к нации за последние 48 часов.