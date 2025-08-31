  • 31 Августа, 19:02

Трамп готовит указ об изменении процедуры голосования в США

Американский лидер планирует также запретить голосование по почте.

Сегодня, 17:31
Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который изменит правила голосования на выборах. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передаёт BAQ.KZ.

По словам американского лидера, новый документ будет направлен на предотвращение фальсификаций.

"Удостоверения личности избирателей должны быть обязательны на каждых выборах. Никаких исключений! Я подпишу соответствующий исполнительный указ", — подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент отметил, что планирует запретить голосование по почте. Исключение сделают лишь для тяжело больных граждан и для военнослужащих, находящихся за пределами США.

