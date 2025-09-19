Трамп и Стармер подписали договор в сфере технологий
Соглашение предусматривает масштабные инвестиции в сферу искусственного интеллекта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области науки и технологий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.
По словам британского премьера, договор предусматривает крупнейший инвестиционный пакет в истории страны - порядка 250 млрд фунтов стерлингов (340 млрд долларов), которые будут направлены по обе стороны Атлантики.
Основное внимание планируется уделить развитию искусственного интеллекта. В проекте примут участие такие компании, как Nvidia, Nscale, OpenAI, Google и Salesforce.
Стармер подчеркнул, что реализация соглашения позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест.
Дональд Трамп назвал сделку "исторической" и отметил, что она откроет путь к совместному лидерству США и Великобритании "в новой технологической революции".
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов