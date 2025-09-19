Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области науки и технологий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

По словам британского премьера, договор предусматривает крупнейший инвестиционный пакет в истории страны - порядка 250 млрд фунтов стерлингов (340 млрд долларов), которые будут направлены по обе стороны Атлантики.

Основное внимание планируется уделить развитию искусственного интеллекта. В проекте примут участие такие компании, как Nvidia, Nscale, OpenAI, Google и Salesforce.

Стармер подчеркнул, что реализация соглашения позволит создать около 15 тысяч новых рабочих мест.

Дональд Трамп назвал сделку "исторической" и отметил, что она откроет путь к совместному лидерству США и Великобритании "в новой технологической революции".