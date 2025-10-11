Президент США Дональд Трамп планирует провести международный саммит, посвящённый ситуации в секторе Газа, во время предстоящего визита в Египет. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, передает BAQ.KZ.

По данным издания, встречу организует президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который уже провёл переговоры с рядом арабских и европейских лидеров. Участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяхуна саммите не ожидается.

"Президент Трамп планирует провести саммит мировых лидеров по Газе во время визита в Египет", — уточняет Axios.

Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Израиль и ХАМАС достигли договорённостей по первому этапу мирного плана. По его словам, это предусматривает "очень скорое" освобождение всех заложников и отвод израильских войск из сектора Газа. Американский лидер подчеркнул, что стороны конфликта будут поставлены "в равные условия".