Трамп намерен провести саммит по Газе во время визита в Египет
Американский лидер планирует обсудить урегулирование конфликта с мировыми лидерами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп планирует провести международный саммит, посвящённый ситуации в секторе Газа, во время предстоящего визита в Египет. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, передает BAQ.KZ.
По данным издания, встречу организует президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который уже провёл переговоры с рядом арабских и европейских лидеров. Участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяхуна саммите не ожидается.
"Президент Трамп планирует провести саммит мировых лидеров по Газе во время визита в Египет", — уточняет Axios.
Ранее Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Израиль и ХАМАС достигли договорённостей по первому этапу мирного плана. По его словам, это предусматривает "очень скорое" освобождение всех заложников и отвод израильских войск из сектора Газа. Американский лидер подчеркнул, что стороны конфликта будут поставлены "в равные условия".
Самое читаемое
- В Казахстане запускают криптоплатежи: как будут работать банкоматы, обменники и криптокарты
- Токаев призвал страны СНГ объединиться перед лицом новых геополитических угроз
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- Аким в ВКО оштрафован за нецензурную брань в служебном кабинете
- "Жесткий шаг Нацбанка": почему ставка выросла до 18% и чего ждать бизнесу и населению