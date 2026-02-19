Президент США Дональд Трамп положительно высказался о Казахстане и его лидере, подчеркнув экономический потенциал страны, передает BAQ.KZ.

Во время заседания Совета мира Трамп обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, поблагодарив его и отметив достижения государства.