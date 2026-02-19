Трамп назвал Казахстан процветающей страной и поблагодарил Токаева
Высказывание прозвучало в контексте обсуждения международного сотрудничества и роли Казахстана на мировой арене.
Сегодня 2026, 22:03
143Фото: Akorda.kz
Президент США Дональд Трамп положительно высказался о Казахстане и его лидере, подчеркнув экономический потенциал страны, передает BAQ.KZ.
Во время заседания Совета мира Трамп обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, поблагодарив его и отметив достижения государства.
«Президент Казахстана Токаев, спасибо большое. Это прекрасная и богатая страна, если у кого-то остались сомнения», - заявил он.
