  • Главная
  • Новости
  • Трамп назвал Казахстан процветающей страной и поблагодарил Токаева

Трамп назвал Казахстан процветающей страной и поблагодарил Токаева

Высказывание прозвучало в контексте обсуждения международного сотрудничества и роли Казахстана на мировой арене.

Сегодня 2026, 22:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 22:03
Сегодня 2026, 22:03
143
Фото: Akorda.kz

Президент США Дональд Трамп положительно высказался о Казахстане и его лидере, подчеркнув экономический потенциал страны, передает BAQ.KZ.

Во время заседания Совета мира Трамп обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, поблагодарив его и отметив достижения государства.

«Президент Казахстана Токаев, спасибо большое. Это прекрасная и богатая страна, если у кого-то остались сомнения», - заявил он.

Самое читаемое

Наверх