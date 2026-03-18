Трамп указал на «ошибку» НАТО
США тратят огромные суммы на оборону союзников, но не получают поддержки.
Сегодня 2026, 01:32
116Фото: Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп назвал ошибкой отказ стран НАТО поддержать операцию против Ирана, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, США тратят огромные суммы на оборону союзников, но не получают должной поддержки в моменты необходимости.
«Это было отличное испытание, потому что мы в них не нуждаемся, но они должны были быть рядом», — подчеркнул он.
Трамп критично высказался о некоторых европейских лидерах. Президент Франции Эммануэль Макрон, по его мнению, очень скоро покинет свой пост, а британский премьер Кир Стармер разочаровал отказом помочь США.
В то же время президент похвалил страны Ближнего Востока, отметив, что Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн проявили себя «великолепно» и «потрясающе».
