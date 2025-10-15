Трамп объявил о запуске второго этапа мирного плана по Газе
Всех деталей американский лидер не раскрыл.
Сегодня, 00:27
Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, передаёт BAQ.KZ.
В своей публикации в Truth Social американский лидер отметил, что все 20 заложников были освобождены, однако тела всех погибших пока не возвращены.
"Второй этап начинается сейчас же", — написал Трамп, не раскрыв деталей дальнейших шагов мирного процесса.
