Президент США Дональд Трамп заявил о начале увольнений федеральных чиновников на фоне продолжающейся блокировки бюджета в Конгрессе, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом он сообщил журналистам в Белом доме в Вашингтоне 5 октября. "Процесс окончательных увольнений уже начался", — подчеркнул глава государства, возложив ответственность за ситуацию на демократов. "Это все из-за демократов. Демократы несут ответственность за потерю множества рабочих мест", — добавил Трамп, не уточнив подробностей увольнений.

Ситуация осложнилась из-за шатдауна, который начался 1 октября, когда Конгресс вновь не смог согласовать временный бюджет. В результате около 750 тысяч федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение составляют лишь сотрудники служб жизнеобеспечения — авиадиспетчеры, полиция, пограничники и экстренные медицинские службы.

С самого начала шатдауна Трамп предупреждал о возможных массовых увольнениях в случае затяжного бюджетного кризиса. Между тем переговоры между лидерами республиканцев и демократов не проводятся, так как оппозиция настаивает на сохранении финансирования программы медицинского страхования для малоимущих граждан — Obamacare.