Трамп официально подтвердил гибель лидеа Израиля

Сегодня 2026, 03:19
Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social, передает BAQ.KZ.

"Хаменеи мертв... Он не смог избежать средств разведки и высокотехнологичных систем слежения", - указал американский лидер.

По его словам, операция Хаменеи и "другие лидеры" были убиты в ходе операции, проведенной в тесном сотрудничестве с Израилем.

"Однако массированные и точечные бомбардировки, тем не менее, будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели - мира на всем Ближнем Востоке и, безусловно, во всем мире!", - заявил Трамп.

