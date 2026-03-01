Президент США Дональд Трамп официально подтвердил гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social, передает BAQ.KZ.

"Хаменеи мертв... Он не смог избежать средств разведки и высокотехнологичных систем слежения", - указал американский лидер.

По его словам, операция Хаменеи и "другие лидеры" были убиты в ходе операции, проведенной в тесном сотрудничестве с Израилем.