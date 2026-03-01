Трамп официально подтвердил гибель лидеа Израиля
Сегодня 2026, 03:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 03:19Сегодня 2026, 03:19
64Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social, передает BAQ.KZ.
"Хаменеи мертв... Он не смог избежать средств разведки и высокотехнологичных систем слежения", - указал американский лидер.
По его словам, операция Хаменеи и "другие лидеры" были убиты в ходе операции, проведенной в тесном сотрудничестве с Израилем.
"Однако массированные и точечные бомбардировки, тем не менее, будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели - мира на всем Ближнем Востоке и, безусловно, во всем мире!", - заявил Трамп.