Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Церемония прошла в Овальном кабинете и транслировалась на сайте Белого дома, передаёт BAQ.KZ.

По словам американского лидера, у США "самая сильная армия и лучшее вооружение в мире", с которыми никто не может соперничать. Трамп подчеркнул, что именно при его администрации страна завершила семь военных конфликтов, и добавил, что "то же самое ждёт и украинский кризис".

"Мы могли бы выиграть любую войну, но нас заставили быть политкорректными", — заявил он на брифинге.

Исторически Министерство войны (Department of War) существовало в США с 1789 по 1947 год. Позднее ведомство было преобразовано в Национальное военное управление, а в 1949 году получило нынешнее название — Министерство обороны. Теперь Трамп фактически вернул структуре её историческое наименование.