Президент США Дональд Трамп подписал ежегодный закон о национальной обороне с рекордным объёмом финансирования, почти в 1 трлн долларов, не проводя отдельной церемонии, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.

Речь идёт о законе о полномочиях в области национальной обороны на 2026 финансовый год. Документ предусматривает 901 млрд долларов на военные расходы, что на 8 млрд долларов превышает сумму, запрошенную администрацией президента. Закон был подписан, несмотря на положения, предусматривающие новую финансовую помощь Украине и ограничивающие возможность сокращения участия США в обеспечении безопасности Европы.

В частности, в документе заложено 800 млн долларов помощи Украине на ближайшие два года. Кроме того, закон ограничивает сокращение численности американских войск в Европе ниже уровня в 76 тысяч военнослужащих. Эти нормы сдерживают возможность администрации существенно уменьшить военное присутствие США на европейском континенте.

При этом Дональд Трамп поддержал принятие закона, отметив важность закрепления на законодательном уровне ряда президентских указов, несмотря на включённые в документ положения, касающиеся европейской безопасности.

Закон о национальной обороне традиционно определяет ключевые параметры военной политики США, включая объёмы закупок кораблей, авиации и ракетных систем, размер повышения денежного довольствия военнослужащих, а также подходы к реагированию на геополитические угрозы.