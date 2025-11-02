Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что поручил министерству обороны подготовить планы возможного военного вмешательства в Нигерию, если правительство этой страны не прекратит, по его словам, "убийство христиан", передаёт BAQ.KZ.

Как пишет Reuters, в своём посте на платформе Truth Social Трамп пригрозил немедленным прекращением всей американской помощи Нигерии и написал, что, в случае необходимости, США "могут войти в эту теперь опозоренную страну, "guns-a-blazing", чтобы полностью уничтожить террористов, совершающих эти ужасные злодеяния".

Реакция американских и международных СМИ последовала сразу: агентства отмечают, что заявление стало резкой эскалацией риторики в отношении африканской страны, а сам Трамп ранее уже поместил Нигерию в "список наблюдения" по вопросам религиозных преследований.

Нигерийские власти отвергли обвинения в бездействии. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу и представители его администрации заявили, что страна предпринимает усилия по противодействию терроризму и не поощряет преследование граждан по религиозному признаку.

Официальных подтверждений о том, что Пентагон получил конкретный оперативный приказ готовить вмешательство, на момент публикации не поступало; ни в Пентагоне, ни в Белом доме (помимо публикации Трампа в соцсети) дополнительные разъяснения не объявлялись. Многочисленные международные издания освещают ситуацию, подчёркивая возможные дипломатические и гуманитарные последствия подобной риторики.