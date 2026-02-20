Трамп посетит Китай с 31 марта по 2 апреля
Ранее в феврале Трамп заявил и планах обменяться визитами с Си Цзиньпином.
Сегодня 2026, 22:06
89Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Китае с 31 марта по 2 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает BAQ.KZ.
В ходе визита ожидается встреча Трампа с председателем Китая Си Цзиньпинем.
Источник отметил, что стороны будут обсуждать возможность продления торгового перемирия, приостановившего эскалацию тарифов.
По словам президента США, китайский лидер приедет в США в этом году.
