Президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Китае с 31 марта по 2 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, передает BAQ.KZ.

В ходе визита ожидается встреча Трампа с председателем Китая Си Цзиньпинем.

Источник отметил, что стороны будут обсуждать возможность продления торгового перемирия, приостановившего эскалацию тарифов.

По словам президента США, китайский лидер приедет в США в этом году.