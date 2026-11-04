Трамп потерял большинство в Конгрессе: демократы одержали победу в обеих палатах
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Промежуточные выборы в США обернулись крупным поражением республиканцев. Демократическая партия выиграла борьбу за большинство в Палате представителей и Сенате, получив контроль над обеими палатами Конгресса. Для президента Дональда Трампа это означает серьезные ограничения в проведении собственной политики в оставшиеся два года президентского срока.
Как сообщает Associated Press, на выборах 3 ноября демократы одержали победы даже в штатах, где еще два года назад Трамп пользовался уверенной поддержкой.
Причинами недовольства американцев стали высокие цены, война с Ираном и опасения по поводу коррупции в государственных структурах.
Одним из наиболее неожиданных результатов стало поражение сенатора-республиканца Сьюзан Коллинз в штате Мэн. Политик, неоднократно побеждавшая на сложных выборах, уступила демократу Трою Джексону.
Крупных успехов оппозиция добилась в Техасе, Айове, Канзасе, Южной Каролине и Огайо. Трамп в последние недели активно участвовал в предвыборной кампании, проводил митинги и призывал сторонников голосовать за республиканцев. Но изменить расстановку сил не удалось.
Как отреагировал Трамп
Американский президент не согласился с тем, что результаты выборов стали поражением лично для него.
«Избирателям не понравились кандидаты», - заявил Трамп в интервью Fox News.
В социальных сетях он напомнил, что сам не участвовал в голосовании, и выразил уверенность, что в противном случае республиканцы одержали бы убедительную победу.
Президент дал понять, что намерен блокировать не устраивающие его законодательные инициативы демократов с помощью права вето.
Что изменится в американской политике
Получив большинство в обеих палатах Конгресса, демократы смогут препятствовать принятию законов, продвигаемых администрацией Трампа, и инициировать парламентские расследования.
Представители партии уже заявили о намерении проверить деятельность высокопоставленных чиновников администрации и финансовые интересы семьи президента. Не исключается и рассмотрение вопроса об импичменте Трампа или членов его правительства.
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что американцы требуют кардинальных перемен.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал результаты голосования переменой, которая определит политическую расстановку сил на целое поколение.
Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года. До завершения второго президентского срока Трампа останется два года, и теперь ему предстоит взаимодействовать с парламентом, где большинство принадлежит политическим противникам.
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