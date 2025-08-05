Трамп повысит пошлины для Индии из-за перепродажи российской нефти
В последние недели он уже не раз угрожал Нью-Дели санкциями.
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении значительно увеличить тарифы в отношении Индии. Поводом стало, по его словам, получение Нью-Дели прибыли от перепродажи российской нефти, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Индия закупает крупные партии российской нефти и перепродаёт их на мировом рынке с большой выгодой", - отметил Трамп.
По его мнению, власти страны игнорируют последствия конфликта на Украине и извлекают из него выгоду.
Точные параметры повышения тарифов он не назвал, ограничившись обещанием "существенного" увеличения. При этом, как ранее сообщал Белый дом, с 7 августа Индии будет введена пошлина в размере 25%.
Это не первая угроза со стороны Вашингтона. В конце июля Трамп уже говорил о возможных санкциях против Нью-Дели за сотрудничество с Россией в сфере энергетики и обороны, а также анонсировал некий "штраф" за покупку российской нефти и военной техники.
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