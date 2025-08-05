Президент США Дональд Трамп заявил о намерении значительно увеличить тарифы в отношении Индии. Поводом стало, по его словам, получение Нью-Дели прибыли от перепродажи российской нефти, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Индия закупает крупные партии российской нефти и перепродаёт их на мировом рынке с большой выгодой", - отметил Трамп.

По его мнению, власти страны игнорируют последствия конфликта на Украине и извлекают из него выгоду.

Точные параметры повышения тарифов он не назвал, ограничившись обещанием "существенного" увеличения. При этом, как ранее сообщал Белый дом, с 7 августа Индии будет введена пошлина в размере 25%.

Это не первая угроза со стороны Вашингтона. В конце июля Трамп уже говорил о возможных санкциях против Нью-Дели за сотрудничество с Россией в сфере энергетики и обороны, а также анонсировал некий "штраф" за покупку российской нефти и военной техники.