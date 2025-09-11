Соединённые Штаты заявили о готовности расширить тарифные меры против стран, продолжающих закупать российскую нефть, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров, такой шаг Вашингтон может предпринять в случае, если Европейский союз пойдёт на аналогичные меры.

В обсуждении, прошедшем накануне, 10 сентября, участвовали министр финансов США Скотт Бессент, представители торгового представительства и Госдепартамента. По информации источников, к переговорам лично подключился президент Дональд Трамп, который предложил ввести пошлины в размере от 50 до 100 процентов на импорт российской нефти для стран, сохраняющих торговые связи с Москвой. В первую очередь речь идёт о Китае и Индии.

"Источник денег для российской военной машины — это закупки нефти Китаем и Индией. Если не перекрыть этот поток, остановить её невозможно", — заявил один из высокопоставленных чиновников, добавив, что Белый дом готов действовать жёстко, но рассчитывает на согласованные шаги со стороны Брюсселя.

По словам собеседника агентства, Трамп нацелен на скоординированное давление и ожидает от Европейского союза политической решимости. Второй источник отметил, что в Сенате США уже заручился поддержкой законопроект, позволяющего президенту вводить вторичные санкции против третьих стран, ведущих активную торговлю с Россией. Документ поддержали 85 сенаторов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.

Тем временем в ЕС продолжается работа над новым, 19-м по счёту, пакетом санкций против России. Как стало известно, Брюссель обсуждает расширение вторичных санкций, нацеленных на страны и компании, способствующие обходу ранее введённых ограничений. Германия и Франция выступили с инициативой включить в санкционный список российскую нефтяную компанию "Лукойл".

Кроме пошлин, в повестке переговоров оказалась и тема замороженных российских активов за рубежом. Ранее Трамп уже заявлял о намерении активизировать экономическое давление на Москву в случае продолжения атак на Украину.