Администрация президента США Дональда Трампа намерена установить на следующий год исторически минимальную квоту на приём беженцев — всего 7,5 тыс. человек, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние документы Белого дома, значительная часть этих мест будет зарезервирована для "групп, подвергающихся несправедливой дискриминации", включая белое население Южно-Африканской Республики.

Предлагаемый показатель станет самым низким за всю историю американской программы переселения. Так, в 2024 году при администрации Джо Байдена лимит составлял 125 тыс. человек. А в конце первого президентского срока Трамп уже снижал его до 15 тыс., но новый план предполагает ещё более жёсткое сокращение.

По словам источников издания, окончательное решение будет принято после консультаций с Конгрессом. Однако из-за продолжающегося шатдауна правительства такие обсуждения пока невозможны. До возобновления финансирования США не будут принимать новых беженцев в новом финансовом году, который начался 1 октября.