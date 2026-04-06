  • Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана из-за закрытия Ормуза

Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана из-за закрытия Ормуза

Тегерану понадобится не менее 20 лет на восстановление, заявил американский лидер.

Сегодня 2026, 01:23
Pixabay.com Сегодня 2026, 01:23
Сегодня 2026, 01:23
Соединенные Штаты нанесут удары по всем электростанциям и мостам на территории Ирана, если исламская республика откажется обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил американский президент Дональд Трамп, передает BAQ.KZ.

"Если они ничего не предпримут до вечера вторника, у них не останется ни одной электростанции и ни одного моста", - сообщил глава Белого дома.

Как подчеркнул американский лидер, Вашингтон занимает "очень сильную позицию", тогда как Тегерану "понадобится не менее 20 лет на восстановление, и это в лучшем случае".

Напомним, ранее сообщалось, что бомбардировкам в Иране подверглись более 30 университетов.

