Соединенные Штаты нанесут удары по всем электростанциям и мостам на территории Ирана, если исламская республика откажется обеспечить свободное судоходство через Ормузский пролив. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил американский президент Дональд Трамп, передает BAQ.KZ.

"Если они ничего не предпримут до вечера вторника, у них не останется ни одной электростанции и ни одного моста", - сообщил глава Белого дома.

Как подчеркнул американский лидер, Вашингтон занимает "очень сильную позицию", тогда как Тегерану "понадобится не менее 20 лет на восстановление, и это в лучшем случае".

Напомним, ранее сообщалось, что бомбардировкам в Иране подверглись более 30 университетов.