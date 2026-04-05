С начала ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля, в стране были атакованы более 30 университетов, в результате чего погибли 60 студентов, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал SNNTV.

Отмечается, что научные учреждения Ирана выражают солидарность с правительством на фоне атак.