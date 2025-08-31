Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прибегнуть к мерам федерального контроля в Чикаго, если местные власти не справятся с ростом преступности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, передает BAQ.KZ.

По словам американского лидера, только за минувшие выходные в городе были подстрелены 24 человека, шестеро из которых скончались от полученных ранений.

Трамп резко высказался в адрес губернатора Иллинойса Джея Прицкера, назвав его "жалким" и "психом".

"Ему лучше исправить ситуацию как можно быстрее, иначе мы придём", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Трамп уже намекал, что может направить федеральные силы для борьбы с преступностью не только в Чикаго, но и в Нью-Йорке.