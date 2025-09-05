Трамп призвал Европу отказаться от закупок российской нефти
Подобные закупки противоречат интересам коллективной безопасности, считает лидер США.
Сегодня, 05:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:36Сегодня, 05:36
170Фото: Report
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По информации представителя Белого дома, Трамп заявил, что импорт энергоносителей из России за последний год принёс Москве около 1,1 млрд евро. Американский лидер подчеркнул, что продолжение подобных закупок противоречит интересам коллективной безопасности.
К обсуждению по видеосвязи также присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры с участием лидеров ЕС прошли 4 сентября в Елисейском дворце и были посвящены гарантиям безопасности в рамках будущего мирного соглашения.
Самое читаемое
- Когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Путин готов встретиться с Зеленским, но только в Москве
- Степь в огне: в Костанайской области спасатели борются с сильным пожаром