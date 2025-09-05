Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По информации представителя Белого дома, Трамп заявил, что импорт энергоносителей из России за последний год принёс Москве около 1,1 млрд евро. Американский лидер подчеркнул, что продолжение подобных закупок противоречит интересам коллективной безопасности.

К обсуждению по видеосвязи также присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры с участием лидеров ЕС прошли 4 сентября в Елисейском дворце и были посвящены гарантиям безопасности в рамках будущего мирного соглашения.