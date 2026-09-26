Пять суток за мат в TikTok: в Алматы арестовали двух девушек
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В Алматы две девушки получили административный арест за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. В социальных сетях распространилось видео, на котором две девушки выражаются нецензурно. Полиция установила, что запись была сделана на территории авторынка, а прямой эфир в TikTok вели 19-летняя Жулдызай Муратбаева и 21-летняя Гульмира Канатова.
В отношении обеих девушек возбудили административные производства. Суд назначил каждой из них по пять суток административного ареста.
Публичное пространство, в том числе социальные сети и прямые эфиры, не освобождает граждан от ответственности за нарушение общественного порядка. В данном случае противоправное поведение было зафиксировано, личности участниц установлены, после чего материалы направлены в суд. Решение о мере административного взыскания принято судом, — отметил начальник управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.
В полиции напомнили, что публикации и прямые эфиры в социальных сетях не освобождают пользователей от ответственности, если их действия нарушают общественный порядок и подпадают под нормы административного законодательства.
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