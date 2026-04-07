Дональд Трамп попрощался с НАТО
Президент США заявил об этом на пресс-конференции.
Сегодня 2026, 04:25
161Фото: BAQ.kz
Президент США Дональд Трамп прокомментировал отношения с НАТО, заявив, что причиной разногласий стала ситуация вокруг Гренландии, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: «Пока, пока», — посетовал он на пресс-конференции в Белом доме.
Самое читаемое