Президент США Дональд Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где обрушился с критикой на миграционную политику Европы, климатическую повестку и работу самой Организации Объединённых Наций, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По словам Трампа, бесконтрольная иммиграция и переход к "зеленой энергетике" разрушают европейские страны.

Он назвал открытые границы "провальным экспериментом" и предупредил, что массовый приток мигрантов угрожает культуре и безопасности Европы. Трамп также заявил, что возобновляемая энергетика и климатическая политика приведут к экономическим потерям, назвав климатические прогнозы последних десятилетий "крупнейшим мошенничеством".

Значительная часть речи была посвящена критике ООН. Трамп обвинил организацию в содействии нелегальной миграции и заявил, что она "создаёт и финансирует вторжения", вместо того чтобы их останавливать. В контексте войны в Украине Трамп повторил, что "остановить её легко" можно за счёт давления на Россию и прекращения закупок её энергоносителей со стороны Европы. Он предложил ввести новые тарифы против Москвы, если Европа согласится отказаться от российской нефти и газа.

Коснувшись ситуации в Газе, Трамп резко осудил признание палестинского государства рядом стран, назвав это "наградой для террористов ХАМАС". Он призвал мировое сообщество требовать освобождения израильских заложников и возвращения тел погибших.