Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО совершила ошибку, не поддержав Вашингтон в военной операции против Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Майами.

"Полагаю, что было невероятной ошибкой, что НАТО просто отсутствовала", - отметил он.

По словам Трампа, США тратят значительные средства на защиту союзников, однако теперь Вашингтону стоит пересмотреть уровень своей поддержки альянса.