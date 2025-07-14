Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести жёсткие экономические меры против России и её торговых партнёров, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Об этом он заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

"Меня крайне не устраивает поведение России. Если соглашение не будет заключено в течение 50 дней, последуют вторичные санкции и тарифы не менее 100 процентов. Всё предельно ясно", — заявил Трамп.

Он также обвинил российские власти в "пустых разговорах" и отсутствии реальных шагов к урегулированию конфликта.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить войну в Украине "в кратчайшие сроки", если вернётся в Белый дом. Его заявление прозвучало на фоне продолжающейся предвыборной кампании в США, где внешнеполитическая повестка занимает ключевое место.