Президент США Дональд Трамп заявил, что дает России десять дней на прекращение боевых действий в Украине, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает Deutsche Welle. В противном случае, по словам американского президента, Соединённые Штаты введут обещанные экономические меры против Москвы, включая 100-процентные пошлины.

Десять дней с сегодняшнего дня, — заявил Трамп, добавив, что по истечении срока Вашингтон введёт санкционные тарифы.

Напомним, ранее глава Белого дома заявлял, что Москва должна добиться мира в течение 50 дней. Однако во время визита в Шотландию он сообщил о сокращении срока до 10–12 дней, подчеркнув, что имел уже пять разговоров с Владимиром Путиным, но Россия продолжает наносить удары.