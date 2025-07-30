Трамп сократил срок ультиматума России: вместо 50 дней — десять
Он требует у Путина остановить боевые действия в Украине в течение 10 дней.
Сегодня, 06:28
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Сегодня, 06:28Сегодня, 06:28
35Фото: gazeta.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что дает России десять дней на прекращение боевых действий в Украине, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает Deutsche Welle. В противном случае, по словам американского президента, Соединённые Штаты введут обещанные экономические меры против Москвы, включая 100-процентные пошлины.
Десять дней с сегодняшнего дня, — заявил Трамп, добавив, что по истечении срока Вашингтон введёт санкционные тарифы.
Напомним, ранее глава Белого дома заявлял, что Москва должна добиться мира в течение 50 дней. Однако во время визита в Шотландию он сообщил о сокращении срока до 10–12 дней, подчеркнув, что имел уже пять разговоров с Владимиром Путиным, но Россия продолжает наносить удары.
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