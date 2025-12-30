Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты впервые в истории нанесли удар по территории Венесуэла, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом он сообщил в понедельник, 29 декабря, выступая перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху во Флориде.

По словам Трампа, удар был нанесён в рамках борьбы с наркотрафиком. Он заявил, что в одном из портов, где загружались суда с наркотиками, произошёл мощный взрыв. "Мы ударили по всем судам, а теперь наносим удар по району, где они проворачивали всё это. Его больше нет", — сказал американский президент.

Таким образом Трамп прокомментировал свои слова, прозвучавшие 26 декабря в интервью нью-йоркской радиостанции WABC, где он утверждал, что США "два дня назад обезвредили" крупный объект, откуда, по его словам, отправлялись суда с наркотиками.

При этом ни военные США, ни власти Венесуэлы официально не сообщали о нанесении удара по территории страны. Ранее американская армия атаковала только венесуэльские суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, что каждый раз вызывало резкую критику со стороны Каракаса.

ЦРУ, Белый дом и Пентагон отказались комментировать сообщения о возможном наземном ударе. Трамп также не уточнил, какое именно ведомство США проводило операцию, напомнив лишь, что в октябре он разрешил ЦРУ проводить операции на территории Венесуэлы.

В социальных сетях ранее появлялись сообщения о взрыве на заводе химической компании Primazol Insumos Químicos в приморском городе Маракайбо, однако представители компании заявили, что речь шла о пожаре на складе, вызванном неисправностью электропроводки.

Как сообщил 30 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники, в начале месяца ЦРУ нанесло удар беспилотником по удалённому причалу на побережье Венесуэлы, который, по данным телеканала, использовался наркобандой Tren de Aragua для перегрузки наркотиков на лодки. Разведывательную поддержку операции оказывали Силы специальных операций армии США. По информации CNN, в результате атаки жертв не было.