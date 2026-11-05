Трамп связал поражение республиканцев на выборах с войной против Ирана

Президент США Дональд Трамп признал, что военная операция против Ирана и вызванное ею повышение цен на топливо стали одними из главных факторов поражения республиканцев на промежуточных выборах. Об этом он заявил журналистам возле Белого дома.

Отвечая на вопрос о согласии с мнением вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее связал неудачу республиканцев с войной против Ирана, Трамп отметил, что считает такую оценку в целом верной.

«Я думаю, что это в основном верно, потому что в краткосрочной перспективе это привело к небольшому росту цен на бензин. Вероятно, это действительно так», — заявил американский лидер.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что не сожалеет о принятых решениях в отношении Ирана. По его словам, даже при необходимости повторить эти действия он поступил бы так же, поскольку считает недопустимым получение Тегераном ядерного оружия.

Президент добавил, что, несмотря на краткосрочные экономические последствия, считает предпринятые меры оправданными.