Около 20% сотрудников Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства покинут космическое агентство, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на euronews.

Как говорится в электронном сообщении NASA, сотрудники Американского космического агентства приняли предложенный администрацией Трампа вариант "отложенного увольнения". Об этом заявила пресс-секретарь NASA Шерил Уорнер.

"После ухода 3870 человек в космическом агентстве останется около 14 000 человек, хотя, как сообщается, в ближайшие дни и недели эта цифра может быть скорректирована", - пишут американские СМИ.

По словам Уорнер, около 870 сотрудников подали заявления об уходе в первом раунде, и еще 3 000 сделали это во втором до истечения срока, установленного в пятницу.

В эту цифру также вошли 500 сотрудников, которые были уволены в результате регулярного сокращения численности персонала в рамках программы добровольного досрочного выхода на пенсию и программы поощрения добровольного увольнения.

"Безопасность остается приоритетом нашего агентства, поскольку мы балансируем между необходимостью стать более упорядоченной и эффективной организацией и работой по обеспечению полной способности продолжать Золотую эру исследований и инноваций, включая полеты на Луну и Марс", - говорится в заявлении.

В прошлый понедельник около 362 человек, среди которых были ученые, бывшие и нынешние сотрудники NASA, опубликовали заявление, в котором осудили сокращение бюджета, отмену грантов и то, что они назвали "культурой организационного молчания", которая может поставить под угрозу безопасность астронавтов.

В своем проекте федерального бюджета на 2026 год Дональд Трамп урезал научный бюджет NASA почти наполовину и сократил общее финансирование на 24%.