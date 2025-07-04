На митинге в Айове, приуроченном к Дню независимости США, президент Дональд Трамп в очередной раз сделал громкое заявление, заявив, что Соединённые Штаты "выиграли Первую и Вторую мировые войны", передает BAQ.KZ. Выступление транслировал телеканал Fox News.

"Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли Первую мировую войну. Мы одержали победу и в других войнах", - заявил американский лидер, вызывая аплодисменты среди сторонников.

При этом Трамп вновь проигнорировал исторический вклад союзников, в частности, решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Его слова уже вызвали волну критики со стороны историков и политиков, обвиняющих президента в намеренном искажении фактов ради политического эффекта.

Подобные заявления Трампа не впервые вызывают споры в международном сообществе — ранее он уже подвергался критике за попытки переосмысления истории в пользу американского нарратива.