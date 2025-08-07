Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентного тарифа на товары из Индии, передает BAQ.KZ. Сообщение об этом опубликовал Белый дом.

Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную (устанавливаемую в процентах к таможенной цене. - прим. ред.) пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации, — говорится в указе.

Причиной введения тарифа стало то, что Дели продолжает закупать российскую нефть, а потом продаёт её на мировом рынке с хорошей наценкой. По мнению Вашингтона, таким образом Индия помогает Москве финансировать военные действия в Украине.

Тарифы вступят в силу с 27 августа и будут действовать в дополнение к уже существующим пошлинам и налогам. Министерство торговли США уже готовит список других стран, которые тоже закупают или даже просто перерабатывают российскую нефть. Им Трамп тоже может перекрыть доступ к американскому рынку.

В администрации Трампа открыто говорят: эти шаги направлены на то, чтобы вынудить Россию пойти на уступки и завершить военные действия.