Трамп ввёл пошлины против Индии за российскую нефть
Причина — покупка и перепродажа российской нефти.
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентного тарифа на товары из Индии, передает BAQ.KZ. Сообщение об этом опубликовал Белый дом.
Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную (устанавливаемую в процентах к таможенной цене. - прим. ред.) пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации, — говорится в указе.
Причиной введения тарифа стало то, что Дели продолжает закупать российскую нефть, а потом продаёт её на мировом рынке с хорошей наценкой. По мнению Вашингтона, таким образом Индия помогает Москве финансировать военные действия в Украине.
Тарифы вступят в силу с 27 августа и будут действовать в дополнение к уже существующим пошлинам и налогам. Министерство торговли США уже готовит список других стран, которые тоже закупают или даже просто перерабатывают российскую нефть. Им Трамп тоже может перекрыть доступ к американскому рынку.
В администрации Трампа открыто говорят: эти шаги направлены на то, чтобы вынудить Россию пойти на уступки и завершить военные действия.
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