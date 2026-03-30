Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social резкое заявление по Ирану, в котором фактически пригрозил ударами по ключевой инфраструктуре страны в случае провала переговоров и дальнейшего обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, передает BAQ.kz.

В своей публикации Трамп заявил, что США ведут «серьёзные переговоры» с «новым и более разумным режимом» в Иране, и подчеркнул, что на этом направлении уже якобы достигнут «большой прогресс». Однако он дал понять, что если договорённости не будут достигнуты в ближайшее время, а Ормузский пролив не будет открыт для судоходства и торговли, Вашингтон может перейти к силовому сценарию.

«Если сделка в ближайшее время не будет достигнута, а Ормузский пролив не будет немедленно открыт для бизнеса, мы завершим наше “присутствие” в Иране, уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк», – написал Трамп.

В том же заявлении он также упомянул возможность ударов по опреснительным установкам, добавив, что эти объекты до сих пор якобы «намеренно не трогали». Кроме того, Трамп заявил, что такие действия могут стать ответом на гибель американских военных и других граждан, ответственность за которую он возложил на Иран.

Риторика бывшего президента США прозвучала особенно жёстко на фоне высокой напряжённости на Ближнем Востоке. Отдельное внимание вызывает его упоминание Ормузского пролива, одного из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью, через который проходит значительная часть глобальных поставок сырья.