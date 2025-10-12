Президент США Дональд Трамп 13 октября посетит Израиль и Египет в рамках ближневосточного визита, передаёт BAQ.KZ.

Как передает Report, согласно графику, опубликованному пресс-службой Белого дома, американский лидер утром прибудет в Израиль, где выступит в Кнессете и встретится с семьями заложников движения ХАМАС.

Ожидается, что выступление Трампа в парламенте Израиля будет посвящено вопросам региональной безопасности и мирного урегулирования. Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога первой сообщила о визите американского лидера.

После израильской части поездки Трамп направится в Шарм-эш-Шейх (Египет), где примет участие в церемонии, посвящённой заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

По данным Белого дома, президент США также проведёт ряд встреч с главами государств, прибывшими на "Саммит мира", организованный по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. На мероприятие приглашены лидеры более чем 20 стран.