Трамп выступит в парламенте Израиля и посетит церемонию в Египте
Президент США встретится с семьями заложников движения ХАМАС.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп 13 октября посетит Израиль и Египет в рамках ближневосточного визита, передаёт BAQ.KZ.
Как передает Report, согласно графику, опубликованному пресс-службой Белого дома, американский лидер утром прибудет в Израиль, где выступит в Кнессете и встретится с семьями заложников движения ХАМАС.
Ожидается, что выступление Трампа в парламенте Израиля будет посвящено вопросам региональной безопасности и мирного урегулирования. Канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога первой сообщила о визите американского лидера.
После израильской части поездки Трамп направится в Шарм-эш-Шейх (Египет), где примет участие в церемонии, посвящённой заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
По данным Белого дома, президент США также проведёт ряд встреч с главами государств, прибывшими на "Саммит мира", организованный по инициативе египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. На мероприятие приглашены лидеры более чем 20 стран.
Самое читаемое
- Президент поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов
- Алатау — место надежд и ям: как живут в "городе будущего" сегодня
- На трассе Щарбакты – Павлодар грузовик съехал в кювет из-за гололёда
- Зеленский сообщил об очередном визите украинской делегации в США
- Казахстанская сборная завоевала бронзу чемпионата Азии по водному поло