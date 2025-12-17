Президент США Дональд Трамп расширил список стран и территорий, гражданам которых запрещён въезд на территорию Соединённых Штатов, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Соответствующий документ был опубликован Белым домом во вторник, 16 декабря. Новые ограничения вступят в силу с 1 января 2026 года и будут распространяться на 20 стран и территорий, что фактически вдвое увеличивает действующий перечень.

Полный запрет на въезд вводится в отношении граждан Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сирии, Сьерра-Леоне и Южного Судана, а также владельцев проездных документов, выданных Палестинской национальной администрацией. Кроме того, под частичные ограничения подпали граждане Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Габона, Гамбии, Доминиканской Республики, Замбии, Зимбабве, Кот-д’Ивуара, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании и Тонга.

В сообщении Белого дома отмечается, что введение ограничений связано с постоянными серьёзными недостатками в системах проверки безопасности и обмена информацией в этих странах. При этом в отношении Туркменистана Вашингтон смягчил режим: отменены ограничения на неиммиграционные визы, однако приостановка выдачи иммиграционных виз сохраняется. Это решение объясняется тем, что Ашхабад, по оценке американской стороны, продуктивно взаимодействует с администрацией США и продемонстрировал прогресс в вопросах идентификации личности и обмена данными.

Ранее Дональд Трамп уже вводил аналогичный запрет во время своего первого президентского срока. Тогда ограничения распространялись на граждан Кубы, Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена, однако впоследствии были отменены администрацией Джо Байдена. Сам Трамп называл эти меры "чрезвычайно успешными" и заявлял, что они позволили предотвратить террористические угрозы.

После возвращения в Белый дом в июне 2025 года Дональд Трамп вновь ввёл ограничения на въезд в США для граждан 19 стран. Полный запрет тогда был установлен для Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Сомали, Судана, Республики Конго, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи, а частичный — для Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. При этом Северная Корея и Сирия в тот перечень включены не были.

Расширение ограничений продолжает курс администрации США на ужесточение миграционной политики и усиление контроля за въездом иностранцев на американскую территорию.