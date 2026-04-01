Трамп заявил, что Иран очень хочет заключить сделку с США
Ключевым разногласием на переговорах остается ядерная программа.
Сегодня 2026, 02:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
65Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заинтересован в заключении соглашения и уже вышел на контакт с американской стороной. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает BAQ.KZ.
"Могу сказать, что с нами связалась другая сторона - они очень, очень хотят заключить сделку", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что ключевым разногласием на переговорах остается ядерная программа.
"Речь шла о ядерном вопросе. У Ирана не будет ядерного оружия. Мы договорились по многим пунктам, но по этому - нет. Думаю, они согласятся", - заявил он.
Президент США также положительно оценил работу вице-президента Джей Ди Вэнса и переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые представили американскую сторону на переговорах в Исламабаде.
