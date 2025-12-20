Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к какому-то результату", однако, по его словам, Киеву следует действовать быстрее, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Трамп отметил, что затягивание процесса со стороны Украины, по его мнению, влияет на позицию России. Американский лидер заявил, что "каждый раз, когда украинцы слишком медлят, Россия меняет своё мнение". Так он прокомментировал продолжающиеся контакты между представителями США и России, которые, как ожидается, продолжатся в ближайшие выходные.

В Белом доме сообщили, что спецпредставители президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российской делегацией в Майами. Ранее Уиткофф и Кушнер провели переговоры с украинской делегацией в Берлине. По их словам, после этих встреч у американской стороны возникло ощущение, что стороны "не так далеко" от возможной договорённости. При этом ключевой вопрос — требование Москвы о контроле над частью украинской территории — остаётся нерешённым.

В Кремле подтвердили готовность к дальнейшим контактам с Вашингтоном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена понять, как изменился американский план урегулирования после консультаций США с Европой и Украиной.