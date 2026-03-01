Трамп заявил об опережении графика в операции против Ирана
113Фото: x.com/whitehouse
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединённых Штатов в Иране развивается с опережением намеченного графика, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА-новости
Как сообщает телеканал CNBC, об этом он сказал в разговоре с журналистом Джо Керненом. По словам Трампа, американские военные действия «идут с опережением графика».
Дополнительные подробности о ходе операции при этом не приводятся.
