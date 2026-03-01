  • Главная
Трамп заявил об опережении графика в операции против Ирана

Сегодня 2026, 00:38
x.com/whitehouse Сегодня 2026, 00:38
Сегодня 2026, 00:38
113
Фото: x.com/whitehouse

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Соединённых Штатов в Иране развивается с опережением намеченного графика, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА-новости

Как сообщает телеканал CNBC, об этом он сказал в разговоре с журналистом Джо Керненом. По словам Трампа, американские военные действия «идут с опережением графика».

Дополнительные подробности о ходе операции при этом не приводятся.

