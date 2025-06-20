Один из самых ярких акцентов сессии "Трансграничная электронная торговля: запуск новых правил" на Петербургском международном экономическом форуме прозвучал от вице-министра финансов Республики Казахстан Ержана Биржанова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Plus World. По его словам, Казахстан переживает настоящий взрывной рост в сфере электронной коммерции: за последние четыре года рынок увеличился в шесть раз, а в ближайшие годы ожидается стабильный рост на уровне 20% ежегодно.

Он подчеркнул, что Казахстан активно готовится к структурной трансформации этой сферы: в разрабатываемый Налоговый кодекс уже официально включено понятие "маркетплейс", а также запущена трёхлетняя государственная программа поддержки e-commerce.

Эти шаги стали отражением более широкой тенденции в рамках Евразийского экономического союза, где страны переходят к новому этапу регулирования трансграничной торговли. Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, подписанный странами-участницами, открывает возможность выстроить единые правила для онлайн-торговли, выделив её в отдельную категорию. Это решение создаёт основу для налогового и таможенного регулирования, отвечающего реалиям цифровой экономики.

К слову, сессия на ПМЭФ собрала представителей государственных структур, международных организаций и крупнейших маркетплейсов. Обсуждение велось не только о правилах, но и о будущем: какие условия необходимы, чтобы цифровая торговля продолжала расти и развиваться при этом честно и прозрачно.

Андрей Слепнев, министр по торговле ЕЭК, заявил, что в фокусе сейчас - как внутренняя, так и внешняя торговля, а пошлины на трансграничные покупки пока останутся на прежнем уровне. Он также отметил активные переговоры о соглашениях о свободной торговле с Ираном, ОАЭ и Монголией.

Халед Ханафи, генеральный секретарь Союза арабских торговых палат, привёл статистику: в арабских странах e-commerce уже занимает 13% всей розничной торговли, и государственная координация - ключевой фактор успеха.

На сессии также выступили главы крупнейших маркетплейсов. Сергей Гречин (AliExpress Россия) и Степан Гусамов (OZON Global) говорили о необходимости гибких, но прозрачных правил, которые не сдерживают рост, а способствуют расширению доступности товаров и поддержке предпринимателей.

Сегодняшний диалог стал свидетельством того, что электронная торговля - не временный тренд, а стратегическое направление, в которое всё больше стран, включая Казахстан, инвестируют не только ресурсы, но и политическую волю. И, как показал пример, приведённый Ержаном Биржановым, страны региона готовы действовать быстро, системно и амбициозно.