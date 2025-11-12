Транскаспийский международный транспортный коридор рассматривается как стратегическое дополнение к существующему энергетическому партнёрству Казахстана и России. По мнению экспертов, его развитие не направлено на замещение традиционных маршрутов, таких как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), а скорее на укрепление диверсификации поставок, снижение транзитных рисков и повышение устойчивости энергетического сотрудничества в Евразийском регионе. Подробнее об этом — в материале BAQ.KZ.

"На сегодняшний день Транскаспийский маршрут рассматривается не как полная альтернатива Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), а как дополнительный канал, обеспечивающий гибкость и устойчивость поставок", — отметил управляющий директор нефтегазового сектора НПП Атамекен Муратбек Маханов.

По словам эксперта, несмотря на существующие ограничения по пропускной способности, перспективы расширения маршрута и модернизации инфраструктуры позволяют говорить о постепенном наращивании экспортных объёмов.

"Скоординированная работа с партнёрами в регионе и применение современных технологий транспортировки создают условия для того, чтобы Транскаспийский маршрут стал значимым элементом диверсифицированной экспортной стратегии Казахстана", — подчеркнул Маханов.

Диверсификация как инструмент энергетической независимости

Муратбек Маханов отметил, что диверсификация маршрутов экспорта нефти и газа — один из ключевых инструментов обеспечения энергетической независимости Казахстана.

"Концентрация поставок через один транзитный путь создаёт системные риски, связанные с политической и экономической конъюнктурой стран-транзитёров. Альтернативные маршруты позволяют снизить эти риски, повысить устойчивость поставок и укрепить переговорные позиции Казахстана на международных рынках", — заявил он.

Кроме того, развитие альтернативных направлений стимулирует транспортно-энергетическую инфраструктуру, привлекает инвестиции и открывает доступ к новым рынкам с более высокой добавленной стоимостью. Это укрепляет позиции Казахстана как независимого и предсказуемого поставщика энергоресурсов.

Ценовая политика и логистика

Эксперт подчеркнул, что сокращение транзита через российскую инфраструктуру оказывает комплексное воздействие на логистику и экономические показатели экспорта.

"С одной стороны, переход на альтернативные маршруты требует дополнительных инвестиций и оптимизации транспортных цепочек. С другой — новые направления открывают возможности для стратегического перераспределения потоков и выхода на рынки с более высокой маржей", — пояснил он.

По мнению Маханова, даже при временном росте издержек стратегические выгоды перевешивают: снижение зависимости, повышение устойчивости и предсказуемость поставок напрямую влияют на финансовую стабильность отрасли.

В долгосрочной перспективе, по словам эксперта, Казахстан способен частично "развязать" свою экспортную систему без ущерба для экономики.

"Этот процесс требует системного подхода — строительства и модернизации альтернативной инфраструктуры, активного сотрудничества с партнёрами и оптимизации логистических цепочек. Грамотно спланированная стратегия позволит минимизировать риски и сохранить эффективность экспорта, обеспечив стратегическую независимость", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что энергетическая диверсификация создаёт дополнительные возможности для увеличения экспортной выручки, усиления переговорных позиций и укрепления репутации Казахстана как надёжного поставщика энергоресурсов.