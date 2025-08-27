Глава государства сообщил, что в настоящее время через Казахстан проходят двенадцать международных транспортных коридоров, в том числе пять железнодорожных и семь автомобильных, что укрепляет позиции страны как стратегического логистического хаба в Евразии,передает BAQ.KZ.

"Мы активно развиваем крупные международные транспортные маршруты, включая Средний коридор и коридор "Север – Юг". Морские порты Актау и Курык играют ключевую роль в обеспечении транзита грузов через Каспийское море. В прошлом году мы запустили зерновой терминал в порту Курык с годовой пропускной способностью до 1 миллиона тонн. Кроме того, мы построили контейнерный хаб в Актау, пропускная способность которого составляет 240 тысяч контейнеров в год. Мы также готовы к совместной работе по использованию стратегического потенциала порта Акаба", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что Казахстан рассматривает атомную энергетику как стратегически важный устойчивый источник энергии для обеспечения национальной экономики.

"Казахстан является ведущим производителем урана, занимая почти 40% доли мирового рынка. Соглашение между "Казатомпромом" и JUMCO по урановым проектам в Иордании является важным событием в углублении нашего экономического сотрудничества", – сказал Президент.

Глава нашего государства уверен в потенциале партнерства Казахстана и Иордании в сфере агробизнеса.

"Как члены Исламской организации по продовольственной безопасности мы разделяем общую цель – формирование устойчивых и справедливых продовольственных экосистем для наших стран и всего мусульманского мира. Казахстан, обладая шестой по величине площадью пахотных земель в мире, входит в число десяти крупных экспортеров зерна. Мы ежегодно поставляем свыше десяти миллионов тонн пшеницы и около двух миллионов тонн муки. Наша страна имеет все возможности для поставок в Иорданию высококачественной органической, халяльной и экологически сбалансированной сельскохозяйственной продукции. Мы приветствуем инициативу иорданской компании Aljazeera Agricultural по созданию в Казахстане птицефабрики. Этот проект является конкретным шагом на пути укрепления сотрудничества в отрасли сельского хозяйства между нашими странами", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Президент указал на перспективы укрепления контактов в сфере медицины. По его словам, Иордания является одним из ведущих медицинских центров в мире и обладает высокоразвитой фармацевтической промышленностью.

"Экспорт фармацевтической продукции Иордании в более чем 85 стран мира делает данный сектор одним из ключевых в казахско-иорданском экономическом сотрудничестве. Казахстан также добился значительных успехов в развитии собственного потенциала в производстве лекарственных средств и медицинского оборудования. В связи с этим мы приветствуем планы компании QazBioPharm по установлению партнерских отношений с иорданской компанией DADvet, направленных на содействие взаимному экспорту вакцин в страны Ближнего Востока и нашего региона", – заявил Глава государства.