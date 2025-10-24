Трассу "Алматы – Бишкек" расширят до восьми полос
Трассу "Алматы – Бишкек" ждёт масштабное обновление.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На оживлённой трассе "Алматы – Бишкек" готовятся к масштабной реконструкции: участок дороги с 19-го по 27-й километр расширят до восьми полос, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Такое решение призвано значительно снизить заторы и повысить пропускную способность важнейшей автомагистрали, соединяющей южную столицу Казахстана с Кыргызстаном.
Сейчас специалисты завершают проектно-изыскательские работы. Согласно плану, будущая трасса получит современную центральную разделительную полосу, систему освещения нового поколения, обустроенные автобусные остановки и надземный пешеходный переход. Особое внимание уделено безопасности — проектом предусмотрено строительство двух транспортных развязок в форме "подковы", которые позволят разгрузить движение и сделать выезды на трассу более удобными.
По словам разработчиков, проектирование дороги — многоэтапный и трудоёмкий процесс. В настоящее время завершаются геологические, экологические и геодезические изыскания. До конца года планируется полностью завершить подготовку проектной документации и направить её на государственную экспертизу.
Если проект получит одобрение и будет обеспечено финансирование, строительно-монтажные работы начнутся уже в ближайшее время.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Первый ферросплавный завод-гигант открыли в Павлодарской области
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области