На оживлённой трассе "Алматы – Бишкек" готовятся к масштабной реконструкции: участок дороги с 19-го по 27-й километр расширят до восьми полос, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Такое решение призвано значительно снизить заторы и повысить пропускную способность важнейшей автомагистрали, соединяющей южную столицу Казахстана с Кыргызстаном.

Сейчас специалисты завершают проектно-изыскательские работы. Согласно плану, будущая трасса получит современную центральную разделительную полосу, систему освещения нового поколения, обустроенные автобусные остановки и надземный пешеходный переход. Особое внимание уделено безопасности — проектом предусмотрено строительство двух транспортных развязок в форме "подковы", которые позволят разгрузить движение и сделать выезды на трассу более удобными.

По словам разработчиков, проектирование дороги — многоэтапный и трудоёмкий процесс. В настоящее время завершаются геологические, экологические и геодезические изыскания. До конца года планируется полностью завершить подготовку проектной документации и направить её на государственную экспертизу.

Если проект получит одобрение и будет обеспечено финансирование, строительно-монтажные работы начнутся уже в ближайшее время.