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Травма остановила Рыбакину в Цинциннати: матч завершился через 29 минут

21 Августа 2026, 09:11
АВТОР
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кадр из видео WTA 21 Августа 2026, 09:11
21 Августа 2026, 09:11
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Фото: кадр из видео WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла завершить четвертьфинальный матч турнира WTA 1000 в Цинциннати. Встреча со спортсменкой из Польши Игой Швентек закончилась уже через 29 минут – Рыбакина отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

На момент остановки матча Швентек, занимающая пятое место в рейтинге WTA, вела в первом сете со счетом 4:1. Рыбакина, являющаяся второй ракеткой мира, продолжить встречу не смогла.

Женская теннисная ассоциация после досрочного завершения четвертьфинала пожелала казахстанке скорейшего восстановления.

«Поправляйся скорее, Елена. Ига Швентек выходит в полуфинал после того, как Рыбакина была вынуждена сняться из-за травмы», – говорится в сообщении WTA.

После завершения встречи Швентек подошла к Рыбакиной и поддержала соперницу.

Таким образом, казахстанская теннисистка завершила выступление на Cincinnati Open-2026 в четвертьфинале. За участие в турнире она заработала 154 210 долларов и получила 215 рейтинговых очков.

До травмы Рыбакина провела в Цинциннати три успешных матча. Она последовательно обыграла американку Тейлор Таунсенд, польку Магдалену Френх и россиянку Диану Шнайдер.

Для Рыбакиной это поражение от Швентек стало вторым за восемь дней. 13 августа теннисистки встретились в финале турнира WTA 1000 в Торонто. Тогда польская спортсменка победила в двух сетах – 6:2, 6:3.

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