Травма остановила Рыбакину в Цинциннати: матч завершился через 29 минут

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла завершить четвертьфинальный матч турнира WTA 1000 в Цинциннати. Встреча со спортсменкой из Польши Игой Швентек закончилась уже через 29 минут – Рыбакина отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

На момент остановки матча Швентек, занимающая пятое место в рейтинге WTA, вела в первом сете со счетом 4:1. Рыбакина, являющаяся второй ракеткой мира, продолжить встречу не смогла.

Elena Rybakina retires from her match against Iga Swiatek in Cincinnati.



Wow… this is heartbreaking.



Hoping it’s not an Achilles injury ahead of the U.S. Open.



She was two wins away from the #1 ranking.



Hopefully she’ll be okay and recover quickly.



❤️‍🩹 pic.twitter.com/P6QkNqlDBN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026

Женская теннисная ассоциация после досрочного завершения четвертьфинала пожелала казахстанке скорейшего восстановления.

«Поправляйся скорее, Елена. Ига Швентек выходит в полуфинал после того, как Рыбакина была вынуждена сняться из-за травмы», – говорится в сообщении WTA.

После завершения встречи Швентек подошла к Рыбакиной и поддержала соперницу.

Таким образом, казахстанская теннисистка завершила выступление на Cincinnati Open-2026 в четвертьфинале. За участие в турнире она заработала 154 210 долларов и получила 215 рейтинговых очков.

Elena Rybakina injured herself in the middle of her service game against Iga Swiatek in Cincinnati.



She instantly stopped playing after making the serve.



It looks like an issue with her Achilles...



Very concerning… pic.twitter.com/kwyQHKgDKH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026

До травмы Рыбакина провела в Цинциннати три успешных матча. Она последовательно обыграла американку Тейлор Таунсенд, польку Магдалену Френх и россиянку Диану Шнайдер.

Get well soon Elena ❤️‍🩹@iga_swiatek is into the semifinals after Rybakina is forced to retire due to injury. #CincyTennis pic.twitter.com/KHbrqgxwp7 — wta (@WTA) August 20, 2026

Для Рыбакиной это поражение от Швентек стало вторым за восемь дней. 13 августа теннисистки встретились в финале турнира WTA 1000 в Торонто. Тогда польская спортсменка победила в двух сетах – 6:2, 6:3.