Травма остановила Рыбакину в Цинциннати: матч завершился через 29 минут
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла завершить четвертьфинальный матч турнира WTA 1000 в Цинциннати. Встреча со спортсменкой из Польши Игой Швентек закончилась уже через 29 минут – Рыбакина отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
На момент остановки матча Швентек, занимающая пятое место в рейтинге WTA, вела в первом сете со счетом 4:1. Рыбакина, являющаяся второй ракеткой мира, продолжить встречу не смогла.
Elena Rybakina retires from her match against Iga Swiatek in Cincinnati.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
Wow… this is heartbreaking.
Hoping it’s not an Achilles injury ahead of the U.S. Open.
She was two wins away from the #1 ranking.
Hopefully she’ll be okay and recover quickly.
❤️🩹 pic.twitter.com/P6QkNqlDBN
Женская теннисная ассоциация после досрочного завершения четвертьфинала пожелала казахстанке скорейшего восстановления.
«Поправляйся скорее, Елена. Ига Швентек выходит в полуфинал после того, как Рыбакина была вынуждена сняться из-за травмы», – говорится в сообщении WTA.
После завершения встречи Швентек подошла к Рыбакиной и поддержала соперницу.
Таким образом, казахстанская теннисистка завершила выступление на Cincinnati Open-2026 в четвертьфинале. За участие в турнире она заработала 154 210 долларов и получила 215 рейтинговых очков.
Elena Rybakina injured herself in the middle of her service game against Iga Swiatek in Cincinnati.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
She instantly stopped playing after making the serve.
It looks like an issue with her Achilles...
Very concerning… pic.twitter.com/kwyQHKgDKH
До травмы Рыбакина провела в Цинциннати три успешных матча. Она последовательно обыграла американку Тейлор Таунсенд, польку Магдалену Френх и россиянку Диану Шнайдер.
Get well soon Elena ❤️🩹@iga_swiatek is into the semifinals after Rybakina is forced to retire due to injury. #CincyTennis pic.twitter.com/KHbrqgxwp7— wta (@WTA) August 20, 2026
Для Рыбакиной это поражение от Швентек стало вторым за восемь дней. 13 августа теннисистки встретились в финале турнира WTA 1000 в Торонто. Тогда польская спортсменка победила в двух сетах – 6:2, 6:3.
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