Требовали ждать до года: в ЗКО прокуратура защитила инвестора с проектом на 8,8 млрд тенге
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Отечественное производство приборов учета электроэнергии столкнулось с неожиданным препятствием: несмотря на наличие необходимых сертификатов, продукцию отказывались принимать и вводить в эксплуатацию, требуя дополнительных испытаний. На их проведение могло уйти до года. В ситуацию вмешалась прокуратура Западно-Казахстанской области.
Речь идет об инвестиционном проекте стоимостью 8,8 млрд тенге, который предусматривает выпуск казахстанских приборов учета электроэнергии и создание 50 рабочих мест.
Как установили прокуроры, ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» отказалось принимать продукцию ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы», входящего в группу компаний NERO Group, и вводить ее в эксплуатацию.
От производителя потребовали пройти дополнительные региональные испытания, которые могли затянуться на срок от шести до 12 месяцев.
Однако у выпускаемых приборов уже имелись необходимые сертификаты, поэтому требование о дополнительных испытаниях не имело оснований.
Для устранения препятствий прокуратура внесла акт надзора в Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции. По результатам рассмотрения требования о проведении обязательных дополнительных испытаний были исключены.
В итоге права инвестора восстановлены, а препятствия для продвижения отечественной продукции устранены.
В прокуратуре области отмечают, что защита инвесторов и создание благоприятных условий для реализации значимых региональных проектов остаются одним из приоритетных направлений работы.
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