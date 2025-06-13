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Трехдневный уикенд в июле: как казахстанцы будут отдыхать на День столицы

Как изменится график на День столицы 2025 года.

Сегодня, 08:25
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 08:25
Сегодня, 08:25
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Фото: Unsplash

В июле 2025 года казахстанцев ждет приятный бонус — дополнительный день отдыха в связи с празднованием Дня столицы. Этот государственный праздник, ежегодно отмечаемый 6 июля, посвящен историческому переносу столицы из Алматы в Астану, который произошел в 1998 году, передает BAQ.KZ.

В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье. В соответствии с трудовым законодательством, выходной день будет перенесен на понедельник, 7 июля. Таким образом, граждан с пятидневной рабочей неделей ожидает полноценный трехдневный уикенд: с субботы, 5 июля, по понедельник, 7 июля.

График выходных:

  • Пятидневная рабочая неделя: 5, 6 и 7 июля — выходные.
  • Шестидневная рабочая неделя: выходные — 6 и 7 июля, 5 июля — рабочий день.

В общей сложности в июле казахстанцы с пятидневным графиком будут отдыхать 9 дней, а работающие по шестидневке — 5 дней.

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